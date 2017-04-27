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27.04.2017 15:34

Сегодня в Мурманской области поэтапно формируется эффективная система высшего образования

Сегодня в регионе поэтапно формируется эффективная система высшего образования, направленная в первую очередь на повышение качества образовательных программ. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила в рамках ежегодного отчета о работе регионального правительства.

В прошлом году благодаря расширению спектра специальностей и увеличению числа обучающихся по программам высшего образования до 4,5 тыс. человек Мурманский арктический государственный университет стал крупнейшим в регионе вузом.

«Совсем недавно, пройдя жесточайший конкурсный отбор, МАГУ получил статус опорного регионального вуза. Этот статус позволит университету получить федеральное финансирование на модернизацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, материально-технической базы, развитие кадрового потенциала. Тем самым будут созданы все условия, чтобы выпускники школ региона могли получать качественное высшее образование здесь, в Мурманской области», – сообщила Марина Ковтун.


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