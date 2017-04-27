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27.04.2017 15:01

Мы с гордостью можем констатировать, что наша система профобразования в полной мере отвечает современным требованиям и запросам экономики региона – губернатор Марина Ковтун

В течение последних пяти лет, несмотря на непростую финансовую ситуацию, в Мурманской области не снижен прием на бюджетную форму обучения по программам среднего профессионального образования – ежегодно принимается около 3,5 тыс. человек. На базе колледжей создано 10 центров компетенций, оснащенных в соответствии с требованиями международных стандартов. Студенты участвуют в чемпионатах WorldSkills и показывают прекрасные результаты. Стартовала программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills.

В 2016 году область была выбрана пилотным регионом по внедрению Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Стандарт предусматривает целую систему мероприятий, направленных на активное вовлечение крупных промышленных компаний в образовательный процесс. Уже подписаны 9 соглашений о сотрудничестве предприятий с колледжами и вузами региона.

«Сегодня мы с гордостью можем констатировать, что наша система профтехобразования в полной мере отвечает современным требованиям и запросам экономики региона», – отметила Марина Ковтун в ходе отчета о работе правительства региона в 2016 году.


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