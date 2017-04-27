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27.04.2017 14:51

По абсолютному большинству предметов результаты ЕГЭ школьников Мурманской области – выше среднероссийских

Стабильно высоким остается качество общего образования в Мурманской области: результаты ЕГЭ по абсолютному большинству предметов выше среднероссийских показателей, заявила сегодня в ходе отчета о работе правительства региона губернатор Марина Ковтун.

«Отличительной чертой региональной системы образования сегодня является инновационность. Мы поддерживаем инновационные проекты школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. В приоритетном порядке поддерживается естественнонаучное, инженерное образование, техническое творчество детей», – отметила глава региона.

Область принимает активное участие в федеральных проектах системы образования. В настоящее время по шести проектам заключены соглашения. Объем федеральной субсидии на их реализацию составляет свыше 90 млн рублей. В 2016 году начато создание детского технопарка «Кванториум», который откроется в сентябре текущего года на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия».

«Это новая форма дополнительного образования детей в сфере науки и техники, направленная на вовлечение детей в научно-техническое творчество, профессиональную ориентацию, а в перспективе – на обеспечение региона высококвалифицированными научными и инженерными кадрами», – подчеркнула Марина Ковтун.


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