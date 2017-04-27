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27.04.2017 14:32

Количество многодетных семей в Мурманской области за пять лет увеличилось на 2,5 тысячи

Благодаря реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости за пять лет количество многодетных семей в Мурманской области увеличилось на 2,5 тысячи. Сегодня в регионе проживает около 6 тысяч семей с двумя и более детей. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства области.

«Только в 2016 году на эти цели было направлено более 2 млрд рублей, из них более 1,5 млрд – средства областного бюджета. В регионе из 10 видов социальной поддержки семей, воспитывающих детей, 7 предоставляются с учетом дохода семьи. Такая поддержка сегодня может достигать половины совокупного дохода небогатой семьи», – отметила Марина Ковтун.

В Мурманской области предоставляется региональная ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка. Её в прошлом году получили 4 тысячи нуждающихся семей. Выплачивается региональный материнский капитал, с июля прошлого года предоставлено право на единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей – ею воспользовались почти 1700 семей.

«Однако рождение первых детей, учитывая демографическую «яму» 90-х годов и миграционную убыль, с каждым годом снижается. Поэтому по моему поручению, данному профильным ведомствам в прошлом году, разработан комплекс дополнительных мер по стимулированию рождения первенцев в молодых семьях. Сейчас он проходит широкое общественное обсуждение», – рассказала Марина Ковтун.


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