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01.05.2017 10:05

1 Мая – Праздник весны и труда

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Праздником весны и труда! В разные годы он назывался по-разному, но главный смысл оставался неизменным – проявление искреннего уважения к человеку труда. И сегодня мы воздаем должную благодарность усилиям всех тех, благодаря кому развиваются экономика России и все сферы жизни нашего общества.

Нам есть на кого равняться. Ценой упорного труда наши предшественники строили порт и железную дорогу на Мурман. Они, в свою очередь, дали мощный импульс для развития всего региона, развития современных производственных мощностей, вдохнули жизнь в города и поселки Мурманской области.
Своим трудом нынешнее поколение северян сохраняет и приумножает это наследие. Умелые руки, востребованные специальности, квалифицированные рабочие, нужны везде и всегда. Правительство Мурманской области многое делает для того, чтобы профессиональная подготовка молодежи совпадала с потребностями современной промышленности в Заполярье, насыщала кадрами действующие отрасли, а также ориентировалась на перспективу. Именной в этой работе – залог благополучного будущего нашего Заполярного края и всех его жителей.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам весеннего настроения, успехов в созидательном труде на благо родного Заполярья и всей страны, радости и счастья!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин
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