Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.04.2017 14:24

ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения на 28 апреля 2017

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику «День призывника» в г.Мурманске, 28 апреля 2017 года.

1. Освобождаются от транспорта:
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-18.00.

2. Запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением транспорта, имеющего спецпропуска установленного образца:
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-18.00.

На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Во избежание недоразумений, просим жителей областного центра и гостей северной столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.
Также напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.31
Евро = 61.51
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.