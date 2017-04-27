ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения на 28 апреля 2017

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику «День призывника» в г.Мурманске, 28 апреля 2017 года.

1. Освобождаются от транспорта:

- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-18.00.

2. Запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением транспорта, имеющего спецпропуска установленного образца:

- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-18.00.

На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений, просим жителей областного центра и гостей северной столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.

Также напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.