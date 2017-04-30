30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Пожарные дозоры появились на Руси задолго до издания «Наказа о Градском благочинии» царя Алексея Михайловича. Однако именно этот документ от 30 апреля 1649 года мы считаем основополагающим в организации профессиональной пожарной охраны.

Люди давно поняли, что борьба с грозной и коварной огненной стихией под силу только настоящим профессионалам. За прошедшие века совершенствовалась техника пожаротушения, но все также опасен и беспощаден огонь, все так же отважны и мужественны люди, противостоящие ему. Смелость и дисциплинированность, готовность к самопожертвованию – эти личные качества в профессии пожарного востребованы независимо от эпохи. По первому сигналу опасности пожарные отправляются туда, где возникает экстремальная ситуация, где надо остановить огонь, спасти жизни людей.

Пожарные всегда на боевом посту. Невозможно подсчитать, сколько имущества и ценностей вы уберегли от огня, трудно учесть и все спасенные человеческие жизни. Но навсегда в наших сердцах останутся те, кто ради спасения других навсегда исчезли в огненном смерче.

Низкий поклон и слова благодарности за вашу нелегкую и опасную службу, вечная память погибшим при выполнении служебного долга.

Традиционно желаем вам «сухих рукавов», бездымного неба, спокойных дежурств. Крепкого вам здоровья, успехов в службе, счастья и мира вашим семьям!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин



