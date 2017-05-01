Сегодня в Заполярье, как и во многих странах мира, отмечают праздник весны и труда

Сегодня в России, как во многих странах мира, отмечают 1 Мая. В нашей стране возрождается уважение к человеку труда. Среди молодёжи неуклонно растёт популярность инженерных и рабочих специальностей. На предприятиях усиливается влияние профсоюзов, социальная ответственность становится неотъемлемым качеством серьёзного бизнеса. Вместе с этим из сознания россиян уходят предрассудки о «непрестижности» отдельных профессий, растёт понимание того, что любой честный труд почётен.

В Заполярье характерная черта северян — это трудолюбие. Ведь Мурманская область создавалась рабочими руками.

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах. В этот день проходят яркие весенние праздники, народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, шествия и множество увеселительных мероприятий.