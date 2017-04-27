Благодаря региональным мерам поддержки в Мурманской области за год укомплектовано 44 рабочих места врачей дефицитных специальностей

Благодаря региональным мерам поддержки в 2016 году в Мурманской области укомплектовано 44 рабочих места врачей дефицитных специальностей. В рамках проекта «Земский доктор» в сельские поликлиники и амбулатории региона приехали работать 10 врачей. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе отчета о работе правительства в 2016 году, говоря о мерах решения проблемы нехватки медицинских кадров.



«По направлению на целевое обучение в медицинские вузы Северо-Запада зачислено 63 выпускника школ. При заключении договора Министерством здравоохранения Мурманской области сразу же определяется место работы будущего врача. На 2017 год Мурманской области предварительно согласовано 75 целевых мест в высших учебных заведениях медицинского профиля. В 2018 году в регион уже в качестве интернов вернутся первые «целевики», - отметила Марина Ковтун.





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