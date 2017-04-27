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27.04.2017 13:35

Главное политическое событие в Мурманской области - отчет главы региона о деятельности правительства за 2016 год

Светлана Деменева.

Сегодня выступление Марины Ковтун перед депутатами местного парламента. Губернатор затронула все темы - без исключения. Экономика. Бюджет, инвестиции, перспективы. В рамках предложенного на федеральном уровне, - подхода к развитию арктического макрорегиона через формирование "опорных зон", - в Мурманской области начинают формировать Кольскую опорную зону. "НОВАТЭК" и "Роснефть" подтверждают планы реализации своих проектов на нашей территории. Дочерняя компания НОВАТЭКа - "Кольская верфь" - уже приступает к созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата. Морских комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Общая стоимость проекта, по уточнённым данным предприятия, составит 50 млрд рублей. С учетом масштабности запланированного объёма инвестиций и создания по меньшей мере 6,5 тысяч рабочих мест проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области".
Медицина по-прежнему - одна из самых чувствительных сфер для северян. Правительство проводит серьезную работу по решению проблем. Приоритетной задачей губернатор называет - повышение качества медицинской помощи онкобольным. Отмечает необходимость совершенствования материально-технической базы медучреждений, планомерное решение проблемы дефицита кадров. Социальная отрасль. Меры поддержки получает больше 42% жителей области. На эти цели из бюджета региона в прошлом году выделили почти 7 миллиардов рублей. Особое внимание - людям с ограниченными возможностями здоровья. Это 31 тысяча человек. Важным Марина Ковтун называет повышение доступности социальных объектов.
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