Кольская АЭС: коллективный договор за 2016 год выполнен

Кольская АЭС работает стабильно и эффективно, предприятие успешно справилось с задачей по энергоснабжению потребителей, - подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук в своем выступлении на конференции трудового коллектива станции 26 апреля.

- Одним из ключевых событий прошлого года можно назвать принятие окончательного решения о продлении сроков эксплуатации 1 и 2 энергоблоков на государственном уровне.

Поскольку конференция трудового коллектива состоялась накануне Международного Дня охраны труда, отмечаемого 28 апреля, значительное внимание Василий Васильевич уделил организации безопасных условий труда на производстве. Председатель первичной общественной профсоюзной организации Кольской АЭС Дмитрий Позолотин также посвятил часть своего выступления роли профсоюза в реализации этой важной задачи.

- Здоровые условия труда на рабочих местах – это высокая конкурентоспособность предприятия. Если у работника есть достойное рабочее место, значит цель совместной работы профсоюза и работодателя достигнута. На Кольской АЭС работают 105 уполномоченных по охране труда из числа членов профсоюза. Только за минувший год они приняли участие в 38 141 проверке, проведенных совместно с представителями администрации Кольской АЭС.

Представители трудового коллектива – 90 делегатов из всех цехов и подразделений атомной станции – заслушав и обсудив доклады директора и профсоюзного лидера, признали коллективный договор за 2016 год выполненным единогласно.

Также был избран состав делегации Кольской АЭС для участия в конференции трудового коллектива АО «Концерн Росэнергоатом», которая состоится в июне на Ленинградской АЭС.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС