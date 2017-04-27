100% льготных рецептов в Мурманской области выписываются в электронном виде

В Мурманской области усовершенствована система льготного лекарственного обеспечения: сегодня 100% льготных рецептов выписываются в электронном виде. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня в ходе отчета о работе правительства области в 2016 году. «В прошлом году почти 69 тысяч северян были обеспечены льготными лекарственными препаратами. Это как федеральные, так и региональные льготники. Расходы бюджета на эти цели составили свыше 723 млн рублей, из них почти 561,5 млн рублей выделил областной бюджет», - сказала Марина Ковтун.

Информационные технологии используются в регионе и для записи пациентов к врачам-специалистам – сегодня количество таких записей достигло 200 тысяч.

«Действенным инструментом в назначении эффективного лечения является телемедицина, позволяющая приблизить помощь узких специалистов к жителям «отдаленки». Только в прошлом году по новым технологиям в регионе проведено более 700 телеконсультаций. Создан и успешно используется центральный архив медицинских изображений», – сообщила Марина Ковтун.

С помощью «Поездов здоровья» консультации на колесах проводят бригады медиков, усиленные специалистами крупных областных больниц и диагностических центров. Только в прошлом году врачи «Поезда здоровья» выполнили более 7 тысяч приёмов жителей отдаленных сел, в том числе 1,5 тысячи приёмов детей. Выполнено около 4 тысяч обследований, выявлено более 800 случаев заболеваний.

Идет работа и над повышением доступности медицинской помощи. Запущен проект «Доброжелательная регистратура», он уже работает в 9 медицинских учреждениях области. Только за прошлый год к нему присоединились четыре учреждения: две мурманские городские поликлиники, Апатитско-Кировская городская больница и Печенгская районная больница.

«Это далеко не полный перечень существенных изменений в сфере медицины. И конечно, это не означает, что все проблемы в сфере здравоохранения Мурманской области решены. Медицина по-прежнему остаётся одной из самых чувствительных сфер для северян. Мы не просто хорошо это понимаем, но и нацелены на серьёзную работу по их решению», – подчеркнула Марина Ковтун.



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