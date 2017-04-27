В столице Заполярья в Ленинском районном суде слушается дело в отношении супругов - организаторов "наркопритона"

Алексей Елкин.

В Ленинском районном суде Мурманска слушают дело в отношение супругов - организаторов "наркопритона". Оглашение приговора завтра. С учетом прежде совершенных преступлений, мужчине грозит 16 лет, женщине - 10 лет лишения свободы. Вину они признают полностью. В семье - двое детей. Матери уже давали отсрочку исполнения наказания - для воспитания старшей дочери. Теперь защита просит применить эту возможность для второго - годовалого малыша. Но есть опасения. Недавно в Мурманске врачам пришлось спасать ребенка, наткнувшегося дома на наркотики.

Старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Наталья Кузьмина: "Нашел в квартире сверток с наркотическим средством и положил его в рот. Пришлось врачам, наверное, очень много потрудиться, чтобы у ребенка здоровье нормализовалось. Где гарантия, что в данном случае ребенок не пострадает. Ведь, тоже, крошечный. На самом-то деле, насколько будет правильно - пожалеть маму лили пожалеть ребенка".