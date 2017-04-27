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27.04.2017 13:26

В заполярной столице стартовал региональный форум "Молодежь Арктики"

Артем Дашевский.

"Молодежь Арктики". Региональный форум. Проводят его уже во второй раз - на базе Мурманского арктического госуниверситета. Площадка - место для горячих дискуссий по самым актуальным темам. В большинстве своем их диктует обстановка в стране и мире. Например, в этом году, большинство секций имеет одно общее название - "Молодежь против". Обсуждают противодействие коррупции, наркотикам, экстремизму и терроризму.
Ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев: "Форум проводится второй раз. Мы бы хотели, чтобы он был традиционным. Мы надеемся, что со временем он действительно станет таким более расширенным. Мы бы хотели здесь видеть и представителей других регионов Арктической зоны России. Но в настоящее время это в в основном студенты наших вузов и сузов".
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Я считаю, что у нас, на самом деле, наиболее активная молодежь. Она очень активно работает в различных организациях. И у нас, наверное, нет таких проявлений, например, экстремизма, потому что в нашей области с ней работают. Нашу молодежь слушают и она стремится в перед".
Специалисты в сфере образовании единодушны в суждении - молодежь Арктики сплоченная и активная. Студенты из Заполярья - постоянные участники научно-практических конференций - самого разного уровня, - патриотических лагерей, слетов и семинаров.
Руководитель общественного центра "Волонтеры Победы" в МАГУ Ирина Гапонова: "Я считаю, что это очень актуальные темы, потому все то, что происходит в мире - это главные, ключевые вопросы, которые нужно обсуждать и особенно среди молодежи. Потому молодежь очень подвергнута влиянию негативных сфер".
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