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27.04.2017 13:08

В 2016 году в Мурманской области отремонтировано 37 объектов здравоохранения

Как подчеркнула губернатор Марина Ковтун в ходе доклада о результатах деятельности правительства области в 2016 году, повышение качества медицинских услуг невозможно без укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Только за последний год в регионе отремонтировано 37 объектов здравоохранения. В медицинские учреждения поставлено 30 единиц санитарного автотранспорта и 8 автомобилей скорой медицинской помощи, введено в эксплуатацию 6 единиц современного диагностического оборудования, в том числе компьютерный томограф, а также 884 единицы медицинского оборудования и мебели.

В минувшем году после капитального ремонта открыто хирургическое отделение Мурманской детской клинической больницы. Сейчас идёт ремонт ее инфекционного отделения, а также капитальный ремонт радиологического отделения областного онкодиспансера. Работы завершатся в этом году. Совместно с компанией «ФосАгро» ведется оснащение и ремонт Апатитско-Кировской городской больницы. Введены в эксплуатацию врачебные амбулатории в Зверосовхозе, Спутнике, взрослая поликлиника в Никеле. Ведется строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в Чапоме и Варзуге. Работы будут завершены в конце 2017 года.


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