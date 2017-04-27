Мы нацелены на серьезную работу по решению проблем в здравоохранении – губернатор Марина Ковтун

Медицина по-прежнему остаётся одной из самых чувствительных сфер для северян. И правительство Мурманской области нацелено на очень серьезную работу по решению проблем в здравоохранении региона, заявила губернатор Марина Ковтун в ходе отчета перед депутатами Мурманской областной Думы.



Так, благодаря созданию регионального сосудистого центра и двух первичных сосудистых отделений, в которых в прошлом году лечение получили около 5 тысяч пациентов с инсультом и острым коронарным синдромом, смертность от болезней системы кровообращения за прошлый год снизилась на 3,6%, а за 5 лет – на 7,6%.



Показатель обеспеченности населения области высокотехнологичной медпомощью – один из самых высоких в стране. В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 6,5 тысячи жителей региона. Очень востребовано лечение женщин с использованием репродуктивных технологий (ЭКО). Только за минувший год пролечено более 340 пациенток. К 2016 году за 5 лет в регионе вдвое снизилась младенческая смертность. Это результат совершенствования оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным детям.



В тесном взаимодействии с фондом «Время добра» на базе Мурманского областного консультативно-диагностического центра создан центр женского здоровья «Белая роза». Для профилактики и раннего выявления заболеваний, и в первую очередь онкозаболеваний, ежегодно проводится диспансеризация взрослого населения. В прошлом году её прошли более 74 тыс. человек, впервые было выявлено 12,6 тыс. заболеваний.



При этом повышение качества медицинской помощи онкобольным губернатор Марина Ковтун назвала одной из первостепенных задач. Также глава региона отметила необходимость совершенствования материально-технической базы медучреждений, планомерное решение проблемы доступности врачебной помощи и проблемы дефицита кадров.





