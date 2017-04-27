Задачу по повышению доступности социальных объектов для северян с ограниченными возможностями здоровья мы будем решать с привлечением бизнес-сообщества и общественных организаций инвалидов – губернатор Марина Ковтун

В Мурманской области проживает более 31 тысячи человек ограниченными возможностями здоровья. Они нуждаются в особом внимании государства. Об этом губернатор Марина Ковтун заявила в рамках отчёта об итогах работы правительства региона.



Говоря о комплексе таких мер, Марина Ковтун рассказала, что для трудоустройства северян с ограниченными возможностями здоровья за пять лет создано 389 специально оснащенных рабочих мест. В 2016 году 41,5% обратившихся в службу занятости инвалидов трудоустроены. Это вдвое больше, чем пять лет назад.



При этом Марина Ковтун отметила, что сегодня только 35% приоритетных социальных объектов региона полностью или частично доступны для инвалидов.



«Задачу по повышению доступности социальных объектов мы будем решать комплексно, с привлечением бизнес-сообщества и общественных организаций инвалидов», – заявила Марина Ковтун.





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