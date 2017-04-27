Правительство Мурманской области постоянно работает над повышением эффективности системы поддержки наиболее уязвимых групп населения, заявила сегодня губернатор Марина Ковтун в ходе ежегодного отчёта об итогах деятельности регионального правительства.

Сегодня в регионе из 59 видов помощи 10 предоставляются с учетом нуждаемости. Адресный подход достигается путем расширения категорий граждан – получателей поддержки в зависимости от конкретной жизненной ситуации и нуждаемости заявителя, отметила Марина Ковтун.

В прошлом году право на адресную помощь в безусловном порядке получили граждане, осуществляющие уход за инвалидом I группы. Дополнительно к существующим мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг пожилым гражданам, а также инвалидам предоставлено право на компенсацию части платы за капитальный ремонт. Её получили 25 тысяч жителей региона.

В целом свыше 42% жителей области охвачено мерами социальной поддержки. В минувшем году на эти цели из областного бюджета направлено почти 7 млрд рублей.



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