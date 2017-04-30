ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения на 1 мая 2017



В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда в г.Мурманске,

1 мая 2017 года

1. Освобождаются от транспорта:

- ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, 00.00-12.00;

- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Профсоюзов, 09.00-13.00;

- ул. Профсоюзов, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, 00.00-13.00;

- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-15.00.

2. Перекрывается движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, 09.30-12.00.;

- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса, 10.00-13.00;

- ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина, 00.00- 10.45;

- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-15.00.

3. Перекрывается движения всех видов транспорта:

- ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, 10.00-12.00;

- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса, 10.45-13.00 на время прохождения шествия.

-ул. Профсоюзов, от ул.Коминтерна до пр.Ленина, 10.45-13.00 на время прохождения шествия.

- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-15.00.

4. Запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

-ул.Книповича, от пр.Ленина до ул.Шмидта 09.00-13.00



На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

По мере прохождения колонн участников шествия и освобождения проезжей части движение транспорта будет восстановлено.

Во избежание недоразумений, просим жителей областного центра и гостей северной столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.

Также напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.



ОБ ДПС поздравляет мурманчан и гостей северной столицы с Праздником Весны и Труда!