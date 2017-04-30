ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения на 1 мая 2017

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда в г.Мурманске,
1 мая 2017 года
1. Освобождаются от транспорта:
- ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, 00.00-12.00;
- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Профсоюзов, 09.00-13.00;
- ул. Профсоюзов, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, 00.00-13.00;
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-15.00.
2. Перекрывается движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:
- ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, 09.30-12.00.;
- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса, 10.00-13.00;
- ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина, 00.00- 10.45;
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-15.00.
3. Перекрывается движения всех видов транспорта:
- ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, 10.00-12.00;
- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса, 10.45-13.00 на время прохождения шествия.
-ул. Профсоюзов, от ул.Коминтерна до пр.Ленина, 10.45-13.00 на время прохождения шествия.
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов, 00.00-15.00.
4. Запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
-ул.Книповича, от пр.Ленина до ул.Шмидта 09.00-13.00
На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
По мере прохождения колонн участников шествия и освобождения проезжей части движение транспорта будет восстановлено.
Во избежание недоразумений, просим жителей областного центра и гостей северной столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.
Также напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.
ОБ ДПС поздравляет мурманчан и гостей северной столицы с Праздником Весны и Труда!