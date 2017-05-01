Под угрозой применения ножа. В Североморске неизвестный ограбил пенсионерку

Елена Ястребова.

Жизнь или кошелек? В Североморске неизвестный ограбил пенсионерку. В отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что неспешно прогуливалась. Неожиданно к ней подошел молодой человек с ножом в руках и потребовал отдать ему всю наличность. Пенсионерка, испугавшись, отдала все, что у нее было. Грабитель скрылся в неизвестном направлении. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, северянин нигде не работал и уже имел за плечами "темное прошлое". Возбуждено уголовное дело.

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