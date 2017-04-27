В 2016 году совместно с прокуратурой и Государственной инспекцией труда правительству Мурманской области удалось добиться выплаты 148 млн рублей просроченной задолженности по заработной плате

В сфере трудовых отношений одной из самых острых для региона проблем губернатор Мурманской области Марина Ковтун назвала задолженность по заработной плате.

Над её решением работают коллегиальные органы. Только за 2016 год правительству Мурманской области совместно с прокуратурой и Государственной инспекцией труда удалось добиться выплаты работникам 148 млн рублей просроченной задолженности по заработной плате, сообщила Марина Ковтун.

При этом глава региона подчеркнула, что задолженность по зарплате образована исключительно во внебюджетном секторе. Более 90% задолженности приходится на неработающие предприятия, в том числе предприятия-банкроты, для которых процесс урегулирования задолженности по зарплате жестко регламентирован федеральным законодательством.

«Тем не менее в рамках правового поля мы прилагаем все возможные усилия для содействия в погашении задолженности и недопущения образования новой», – сказала Марина Ковтун.



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