Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

1 и 9 мая 2017 года в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москва 101000 (Мясницкая улица, д.26) и Санкт-Петербург 190000 (Почтамтская улица, д.9А). Для остальных почтовых отделений страны эти дни объявлены выходными. 1 и 9 мая 2016 года обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

В воскресенье 30 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая 2017 года почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.