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27.04.2017 12:16

В 2016 году Мурманскую область посетили 6,5 тыс. туристов из Китайской народной республики

В 2016 году Мурманскую область посетили 6,5 тысячи туристов из Китайской народной республики. Данные статистики прозвучали сегодня в отчете губернатора Марины Ковтун перед депутатами Мурманской областной Думы о результатах деятельности правительства региона в 2016 году.

«Сегодня региональный туристический рынок ориентирован в том числе и на туристов из стран Юго-Восточной Азии. Число гостей Мурманской области из этого макрорегиона в последние годы существенно увеличилось. Только из Китайской народной республики в 2016 году к нам приехало более 6,5 тыс. туристов», - сказал Марина Ковтун.

Всего же в 2016 году турпоток в Мурманскую область составил 316 тыс. человек, что на 3,5% превышает уровень 2015 года.

Кроме того, как сообщила глава региона, новые для региона перспективы в арктическом морском туризме открылись после обновления инфраструктуры порта Мурманск и введения упрощенного визового режима для туристов, прибывающих на паромах. Ещё одним стимулом для развития этого вида туризма станет завершение обустройства участка пункта пропуска через государственную границу на морском вокзале. Завершение работ планируется к началу летней навигации 2018 года.


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