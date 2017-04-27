Продолжается культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарит концерты жителям города Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 апреля в 14.00 в мурманской средней общеобразовательной школе № 58 (ул. Маклакова, 39) выступят фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а учащиеся школы исполнят патриотические песни.

29 апреля в 17.00 в филиале Кильдинского городского Дома культуры, (п. Шонгуй, ул. Комсомольская, 5) выступит клуб авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и ансамбль танца «Катюша».

Финалом акции станет концерт, который состоится в день рождения области - 28 мая 2017 года в поселке Териберка.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области