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27.04.2017 17:40

На дорогах Мурманской области полицейскими зарегистрировано 2 ДТП

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

26 апреля в 13 часов 08 минут в Мурманске во дворе на Кольском проспекте водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на девушку 1993-го года рождения. Пострадавшая обслужена амбулаторно.

26 апреля в 13 часов 45 минут в Мурманске на улице Старостина водитель автомобиля «Исудзу» неправильно выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Шкода». В результате ДТП пострадавший 41-летний водитель автомобиля «Шкода» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 499 нарушений Правил дорожного движения.

59 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 6 нарушений, которые связанны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 125 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 74 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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