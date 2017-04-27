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27.04.2017 17:20

Жители Мурманской области могут получить заграничный и российский паспорт со скидкой

В настоящее время подразделения по вопросам миграции Мурманской области предоставляют заявителям 15 государственных услуг, из них 6 государственных услуг оказываются с помощью Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 №402-ФЗ, с начала 2017 года для граждан установлена возможность снижения размера государственной пошлины на 30% при обращении через Единый портал государственных услуг. Автолюбители Заполярья при обращении в Госавтоинспекцию за получением прав либо оформлением транспортных средств уже активно пользуются такой скидкой.

Теперь такая скидка действует и для жителей Заполярья, которые обращаются в миграционную службу за оформлением заграничных паспортов, в том числе нового поколения, а также паспортов гражданина Российской Федерации. Единственное условие – скидка действует только при оплате государственной пошлины через портал госуслуг.

Так, например, размер государственной пошлины для оформления заграничного паспорта нового поколения для заявителя, достигшего 14-летнего возраста, составляет 3500 рублей. При обращении через Единый портал государственных услуг гражданин потратит 2450 рублей.

Ресурс Единого портала удобен в использовании, обеспечивает сокращение затраченного гражданином времени для подачи заявления о предоставлении требуемой государственной услуги, позволяет прибывать в подразделения по вопросам миграции в конкретное время и для выполнения конкретных действий.

Стоит отметить, в первом квартале 2017 года около 5 тысяч жителей Мурманской области обратилось за предоставлением государственных услуг в сфере миграции через Единый портал. Более 97% заявителей остались удовлетворены качеством предоставленных им услуг.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области предлагает гражданам для экономии их средств и времени активнее использовать Единый портал при получении государственных услуг в сфере миграции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)
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