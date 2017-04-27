В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат работать с тактильными развивающими панелями и проведут мастер-класс по рисованию

29 апреля в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Три медведя» в Мурманском областном театре кукол мастер-класс проведут педагоги Детского развивающего центра «Игрумка».

В программе – обучение детей работе с тактильными развивающими панелями для самостоятельной интеллектуальной игры ребёнка. Они развивают мышление, логику, моторику и самостоятельность.

В этот день пройдет и мастер-класс по изобразительному творчеству для дошкольников в технике «Акварель по воску».

Ребятам будут предложены цветные восковые контуры сюжетных композиций из детских сказок. Задача заключается в том, чтобы точно заполнить акварельными красками сюжетные зоны. Воск позволяет удержать акварель в границах композиции. Дети сразу видят результат своего творчества. Развиваются двигательные навыки, фантазия, мелкая моторика. В процессе мастер-класса изучаются свойства акварели, прививается интерес к творчеству.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ