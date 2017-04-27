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27.04.2017 11:54

Федеральные налоговые преференции резидентам ТОСЭР, которые мы дополнили региональными льготами, – мощный стимул для привлечения в моногород инвесторов – Марина Ковтун

Мощным стимулом для привлечения в моногород Кировск инвесторов станут федеральные налоговые преференции резидентам ТОСЭР, дополненные региональными льготами. Об этом губернатор Марина Ковтун заявила сегодня в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства.

В рамках ТОСЭР в Кировске будут реализованы туристические проекты в рамках кластера в Хибинах и созданы площадки для сервисных производств горно-химических предприятий области. На сегодняшний день администрацией Кировска подписано 8 соглашений с инвесторами о намерениях по реализации проектов, направленных на создание не менее 250 рабочих мест, прозвучало в отчете главы региона.

«Туристический кластер в Хибинах – наиболее динамично развивающаяся сегодня территория. Поток туристов здесь за 4 года увеличился втрое. Во многом этому способствовала реализация с участием правительства области проекта по развитию горнолыжного курорта. Кроме того, мы добились получения в этом году федерального софинансирования на реконструкцию автотранспортной развязки в Кировске. Федеральный бюджет выделил на эти цели 82,4 млн рублей, ещё 73 млн – региональный», – добавила Марина Ковтун.


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