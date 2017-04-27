В Терском районе к реальному лишению свободы осужден житель поселка Умба, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

​Мировым судьей судебного участка Терского района рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя поселка Умба Терского района в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Судом установлено, что молодой человек, будучи ранее осужденным за аналогичное преступление, должных выводов для себя не сделал и продолжил водить автомашину в пьяном виде.

В феврале 2017 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по улицам поселка Умба на автомашине ВАЗ-2107, где и был остановлен и задержан нарядом дорожно-патрульной службы.

При рассмотрении уголовного дела государственный обвинитель просил суд назначить емунаказание в виде реального лишения свободы.

Суд, проанализировав сведения о личности подсудимого, согласился с мнением гособвинителя и назначил осужденному наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Северянин был взят под стражу в зале суда.

Прокуратура Мурманской области