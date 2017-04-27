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27.04.2017 11:48

При реализации проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла основной упор будет сделан на применение механизмов государственно-частного партнерства

Для своевременной реализации якорного проекта Кольской опорной зоны – Комплексного развития Мурманского транспортного узла – основной упор будет сделан на применение механизмов государственно-частного партнерства, сообщила Марина Ковтун в ходе отчета об итогах работы правительства за прошлый год.

«Огромными усилиями проект удалось сохранить даже в период жестких бюджетных ограничений. В рамках первого этапа проекта идёт строительство железнодорожной ветки Выходной – Лавна. Сегодня строителями освоено более 10 млрд рублей, работы идут по графику. Важным шагом в реализации внебюджетной составляющей проекта МТУ стало вхождение в него Государственной транспортной лизинговой компании. Её партнером в этом году стала одна из крупнейших китайских компаний, которая планирует вложить в проект порядка 300 млн долларов США», – рассказала Марина Ковтун.

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область Председатель Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил стратегический характер проекта для страны и дал поручение Минтрансу России обеспечить завершение его реализации до 2020 года. При этом вследствие существующих бюджетных ограничений основной упор будет сделан на применение механизмов государственно-частного партнерства, добавила глава региона.


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