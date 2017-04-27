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27.04.2017 11:47

Кольскую опорную зону России в Арктике составят более 30 взаимоувязанных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти в 500 млрд рублей

В рамках предложенного на федеральном уровне подхода к развитию арктического макрорегиона через формирование «опорных зон» в арктических субъектах Федерации в Мурманской области предполагается создание Кольской опорной зоны.

«В основе Кольской опорной зоны – пул из более чем 30 взаимоувязанных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти в 500 млрд рублей», – отметила в ходе отчёта о деятельности регионального правительства губернатор Марина Ковтун.

Помимо проектов компаний «НОВАТЭК» и «Роснефть», в пул входят проекты «Кольской ГМК», «Апатита» и «СЗФК», связанные с развитием рудной базы, модернизацией действующих производств, а также перспективные проекты, направленные на производство новых для региона видов продукции: диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, хромовых сплавов, ряд других инфраструктурных проектов.


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