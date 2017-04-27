Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.04.2017 16:00

Мурманская "Кировка" приглашает мурманчан на праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда

28 апреля в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда.

В концертной программе примут участие коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Вокальный ансамбль «Ретро» исполнит песню «Хорошо», а цирк «Комплимент» покажет номер с обручами «Весеннее настроение». В исполнении вокального ансамбля «Орфей» прозвучит произведение «Цыганский романс», а студии эстрадной песни «Вернисаж» - песня «Город тает».
Творческие номера зрителям подарят ансамбль классического танца «Снежинка» из Центра дополнительного образования «Лапландия», хор мурманской детской музыкальной школы № 5, вокальные ансамбли «Все звезды» и «Тоника» и североморский ансамбль эстрадного танца «Нон-стоп».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.31
Евро = 61.51
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.