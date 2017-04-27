В Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Окно возможностей» Нелли Макеевой

28 апреля в 16.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 1 этаж, малый зал) состоится торжественное открытие выставки «Окно возможностей» Нелли Макеевой.

В экспозиции будет представлено более 150 работ декоративно-прикладного искусства, а также несколько акварельных картин автора.

Нелли Викторовна Макеева - одна из самых известных в Мурманской области и за ее пределами самобытных мастериц декоративно-прикладного творчества. Мастерица пробует себя в самых разных техниках: сухое валяние, батик, роспись по дереву, масло, акварель. Её работы высоко оценил историк моды Александр Васильев и однажды провёл популярную телепрограмму «Модный приговор» в одной из брошей Нелли Макеевой.

В 2012 году художница стала победителем английского конкурса компании Steamcream , после чего была запущена линия кремов в дизайнерских баночках от Нелли Макеевой.

Нелли Викторовна - постоянная участница выставок, конкурсов и мастер-классов - от городских до международных. Работы художницы хранятся в частных и музейных собраниях России, Норвегии, Англии, Финляндии и Германии.

Выставка будет работать до 28 мая.