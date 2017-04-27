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27.04.2017 15:20

К 3 годам лишения свободы условно осужден житель г. Мурманска за кражу айфонов

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым в Октябрьском районном суде г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвинявшегося в совершении двух краж чужого имущества в крупном размере, совершенных с незаконным проникновением в помещение.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
В судебном заседании стороной обвинения доказано и судом установлено, что мужчина дважды, ночью 27 сентября 2016 года и в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года, незаконно проникал в помещение магазина «Евросеть», расположенного по пр.Ленина в г.Мурманске, откуда похищал дорогостоящие сотовые телефоны и смартфоны марки «Apple», причинив ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
В судебном заседании ранее не судимый северянин вину в совершении преступлений признал.
С учетом активного способствования раскрытию преступления и розыску похищенного, в результате которого часть похищенного имущества была возвращена потерпевшей организации, а также при наличии явок с повинной и отсутствии отягчающих обстоятельств судом обвиняемому было назначено наказание за каждое из преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года.
Окончательное наказание по совокупности преступлений определено подсудимому в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление и выполнять возложенные на него обязанности.

Прокуратура Мурманской области
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