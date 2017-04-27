Губернатор Марина Ковтун: «НОВАТЭК» и «Роснефть» подтверждают планы реализации своих проектов на территории Мурманской области

«НОВАТЭК» и «Роснефть» подтверждают планы реализации своих проектов на территории Мурманской области, сообщила в ходе отчёта о деятельности областного правительства глава региона Марина Ковтун.



Так, дочерняя компания НОВАТЭКа – «Кольская верфь» приступает к реализации проекта по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.



Площадь центра составит более 150 га. В его составе предусмотрены: производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий; два уникальных по размеру сухих дока; вахтовый городок. Строительство начнётся после прохождения экспертизы проектной документации в июне этого года.



Общая стоимость проекта, по уточнённым данным предприятия, составит 50 млрд рублей. С учетом масштабности запланированного объёма инвестиций и создания по меньшей мере 6,5 тысячи рабочих мест проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.



Проект компании «Роснефть» по созданию в Росляково на базе 82 судоремонтного завода береговой базы обеспечения шельфовой добычи углеводородов не «заморожен». Руководство компании подтверждает планы по его реализации, отметила Марина Ковтун.



Так, на территории региона зарегистрировано новое предприятие «Роснефти» – «Завод по производству устьевых арматур «Сапфир». В этом году на площадке в Росляково начнутся проектно-изыскательские работы.



«Мы, в свою очередь, продолжим создавать комфортные условия для реализации проектов компаний «НОВАТЭК» и «Роснефть». Таким образом, мы намерены достичь стратегической цели – формирования нового направления специализации экономики региона и воплощения в жизнь сценария долгосрочной стратегии развития области, согласно которому наш регион должен стать стратегическим центром Арктической зоны России», – подчеркнула Марина Ковтун.





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