"Горькая память войны". Выпуск 5

Евгения Солдатенкова.

Продолжение совместного радиопроекта ГТРК "Мурман" и областного театра кукол по мотивам спектакля "Горькая память войны". Автор - заслуженный артист России Сергей Харламов, режиссёр-постановщик - народная артистка России Тамара Волынкина.

Сегодня в рубрике - воспоминания 13-летней Галины Марченко и одно из редких взрослых воспоминаний, вошедших в спектакль, - Таисии Мещанкиной - о жизни блокадного Ленинграда - в исполнении актёров областного театра кукол Тамары Лашиной и Натальи Петруниной.









