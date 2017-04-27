Отчет губернатора Марины Ковтун в региональном парламенте, о результатах деятельности правительства Мурманской области за 2016 год

С 10 утра в Думе работает Елена Белкина.Елена Белкина: "Добрый день, Елена. Это первый отчет регионального правительства перед новым — 6 созывом — Мурманской областной Думы. Символично, что сегодня страна отмечает День парламентаризма. В 1906 году начала работать первая империя государственной Думы. В этом году команда областного правительства подводит итоги своей пятилетней работы, так что можно сказать, что отчет не за год, а за пятилетку. Впервые за последние несколько лет область закончила 2016 год с профицитом, бюджет, как всегда, социальный, рост расходов на социальные статьи привел к увеличению госдолга, но за последние 2 года удалось сохранить безопасный уровень долговой нагрузки. Подтверждение правильности выбранной политики команда областного правительства, считает губернатор, то, что Мурманская область вошла в 20 территорий своими лучшими результатами социально-экономического развития".

Елена Белкина работает на отчете губернатора Мурманской области в региональном парламенте. Подробности уже в следующем выпуске "Вестей".