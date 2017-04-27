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27.04.2017 11:12

Вниманию водителей! В Мурманске будет ограничено движение автотранспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны, и фестиваля автомобильного тюнинга  будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 до 18 часов 29 апреля.

Кроме того, указанный участок улицы Ленинградской будет освобождён от автотранспорта (за исключением имеющего спецпропуска установленного образца), на нем будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 00 до 18 часов 29 апреля.

Администрация города Мурманска
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