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27.04.2017 11:10

У жителя Мурманской области изъято более трехсот граммов наркотических средств

УФСБ России по Мурманской области пресечена противоправная деятельность жителя города Мурманска, 1985 г.р., у которого изъято более трехсот граммов наркотических средств (героин).
Следственный отдел УФСБ России по Мурманской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Задержанный, являясь наркозависимым, о противоправности совершаемого деяния был осведомлен, однако в целях незаконного хранения и последующего личного употребления незаконно приобрел сверток с наркотическими средствами, изъяв его из необорудованного тайника.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.  


Пресс-служба УФСБ России по Мурманской области
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