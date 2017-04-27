Всем инвесторам, заключившим с правительством Мурманской области соглашения о государственной поддержке, мы гарантируем стабильность условий и режима инвестиционной деятельности – Марина Ковтун

Растущей инвестиционной активности в регионе во многом способствует сформированная правительством Мурманской области система поддержки инвестиционной деятельности.



«Всем инвесторам, заключившим с правительством региона соглашения о государственной поддержке, – а их сегодня уже 12, – мы гарантируем стабильность условий и режима инвестиционной деятельности», – подчеркнула в ходе ежегодного отчёта в Мурманской областной Думе губернатор Марина Ковтун.



Только в 2016 году заключено четыре соглашения с инвесторами о господдержке при реализации стратегических и приоритетных инвестиционных проектов.



«Зачастую мы делаем это даже несмотря на возможное увеличение нагрузки на бюджет, понимая, что инвестируем в будущее. Так, решение правительства России о перераспределении с этого года 1% налога на прибыль организаций в пользу федерального бюджета фактически могло бы аннулировать региональную поддержку инвесторам. Поэтому мы были вынуждены снизить поступающую в региональный бюджет льготную налоговую ставку для инвесторов на 1 процентный пункт – до 12,5%. Эта норма заработала с 1 января текущего года», – пояснила глава региона.



Также в сфере создания благоприятного инвестклимата Марина Ковтун отметила введение дополнительных налоговых преференций для бизнеса, реализующего региональные инвестиционные проекты или заключившего специальные инвестиционные контракты с участием правительства России, действующую с 2016 года упрощенную процедуру получения земельного участка под реализацию инвестиционного проекта. Этой возможностью уже воспользовались два инвестора.





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