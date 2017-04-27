За пять лет промышленное производство в Мурманской области выросло почти на 15%

Мурманская область занимает высокое 14-е место среди субъектов Федерации по величине валового регионального продукта, который в расчете на одного жителя составил более 510 тыс. рублей. Растет и промышленное производство: за 2016 год – на 5%, за 5 лет – почти на 15%. Объем инвестиций в основной капитал за минувший год составил более 100 млрд рублей. За пять лет вложения в основной капитал увеличились почти в два раза. По темпу их роста регион занимает 13-е место по России.



Эти данные, характеризующие положительную динамику развития экономики региона, губернатор Марина Ковтун привела в ежегодном отчёте о результатах деятельности регионального правительства.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /