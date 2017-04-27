Впервые за несколько лет 2016 финансовый год Мурманская область завершила с профицитом

2016 финансовый год Мурманская область впервые за несколько лет завершила с профицитом. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе отчёта о деятельности правительства Мурманской области в 2016 году.



В прошлом году собственные доходы консолидированного бюджета региона выросли более чем на 10%. Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 8%. Они являются основным источником пополнения бюджета и составляют в собственных доходах более 42%. Налог на прибыль организаций, на который пришлось 34% доходов, в результате увеличения прибыли рентабельных организаций области вырос в 1,3 раза, сообщила Марина Ковтун, характеризуя бюджет и финансовый блок.



При этом, как подчеркнула Марина Ковтун, прирост доходной части бюджета, включая НДФЛ и налог на прибыль, во многом был обеспечен дополнительными налоговыми поступлениями от предприятий горнометаллургического комплекса. Он составил более 4 млрд рублей. Основной вклад внесло акционерное общество «Апатит», увеличив отчисления в 1,6 раза.



Почти 70% расходов областного бюджета направляются на финансирование социальной сферы и поддержку муниципальных образований.



«Значительное увеличение расходов на социальную составляющую бюджета в последние годы повлекло за собой наращивание государственного долга региона. Тем не менее взвешенная долговая политика и возросшая налоговая отдача от крупнейших предприятий позволили нам в последние два года не наращивать объем госдолга и сохранить безопасный уровень долговой нагрузки областного бюджета», – сказала Марина Ковтун.



Сегодня Мурманская область входит в группу регионов с высокой долговой устойчивостью.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /