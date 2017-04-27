Какие права и обязанности наступают с момента получения паспорта?В Мурманске состоялась лекция сотрудников регионального МФЦ

Владимир Волков.

Какие права и обязанности наступают с момента получения паспорта? Ответы на эти вопросы участники детского объединения "Школа актива "Юная Арктика" получили от специалистов областного многофункционального центра. Эта не первая лекция сотрудников регионального МФЦ. В прошлом году аналогичную провели для учеников 31-й мурманской школы. Юридическую теорию закрепили игровой практикой.

Руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко: "Мы хотели бы им показать, куда они должны прийти за получением паспорта, какие документы они должны сдать для получения паспорта и что вообще дает им паспорт".

Общению со специалистами многофункционального центра предшествовала большая и интересная работа среди самих участников детского объединения. Ребята узнали о требованиях - к фотографии - на паспорт, увидели старинный документ образца 1910-го года, собственноручно создали обложку.

Руководитель детского общественного объединения "Юная Арктика" Мария Логинова: "Мы хотим проектом добавить интереса к этой теме, привлечь внимание ребят, что тема действительно важная и паспорт и получение первого паспорта, что это действительно такой важный шаг в жизни".