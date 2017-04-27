Стрельба из пневматических винтовок, оказание помощи раненому, метание гранаты на точность. В Мурманске состоялась военно-патриотическая игра "Северный Рубеж"

Андрей Зайцев.

"Северный Рубеж" - военно-патриотическая игра - современный вариант "Зарницы" - на базе отдела специального назначения "Айсберг" УФСИН России по Мурманской области. Участники - ребята из подшефных и кадетских классов. Всего 4 команды будущих защитников Родины. За годы проведения "Северного Рубежа", мальчишки, которые отстаивали его в игре, позже, надев форму, говорили "спасибо" организаторам.

Начальник отдела специального назначения "Айсберг" УФСИН по Мурманской области Андрей Покровский: "Ученик, который служил в морской пехоте, он ко мне подходит: "Андрей Евгеньевич, первые уроки у меня были именно с вами, после этого просто загорелся. Хочу служить у вас". Каждый ребёнок, который у нас проходит, они очень потом хотят служить, защищать Родину. Спецназ для них та элита, где они хотят потом продолжать службу".

Задания - стрельба из пневматических винтовок, оказание помощи раненому, метание гранаты на точность, облачение в химзащиту, наладка работы полевого телефона. Участие в игре принял и патриотический клуб "Рать", созданный сотрудниками УФСИН, душой болеющими за дело воспитания молодёжи.

Руководитель военно-патриотического клуба "Рать" Дмитрий Иванов: "Топография военная, инженерная подготовка, базовая её, и практическая подготовка у нас присутствует. Полигон, где мы на практике отрабатываем знания, полученные на теоретических занятиях".

Начальник УФСИН по Мурманской области Евгений Шихов: "Данной работе уделяется очень много внимания. Мы участвуем во всех мероприятиях. У нас много совместных планов как с городом, так и с областью".