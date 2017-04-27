Марина Ковтун поздравила депутатов Мурманской областной Думы с Днём российского парламентаризма

Отчёт губернатора Марины Ковтун перед депутатами Мурманской областной Думы о результатах деятельности правительства региона в 2016 году проходит в День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. В этот день в 1906 году начала работу первая в России Государственная Дума.



Предваряя своё выступление о конкретных итогах работы, глава региона поздравила депутатов с профессиональным праздником.



«Сегодня Россия отмечает пока ещё молодой, но очень важный и знаменательный в контексте её новейшей истории праздник – День российского парламентаризма. Я от всей души поздравляю вас с ним, поскольку для вас он является профессиональным. Желаю вам успехов в труде на благо области и её жителей. Только совместными усилиями исполнительной и законодательный власти, субъекта и муниципалитетов, судебной системы и правоохранительных органов обеспечивается развитие гражданского общества, государства и нашего региона», – сказала Марина Ковтун.





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