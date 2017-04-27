Итоги ледовых баталий. Назовём тройку лидеров - мурманского Чемпионата по хоккею с мячом

Кирилл Коган.

В Мурманске подвели итоги городского Чемпионата по хоккею с мячом. Соревнования прошли в начале года. На льду стадиона "Строитель" за победу боролись 7 команд. В итоге, золото взял "Автомобилист". Награда вполне предсказуемая. Хоккеисты ее завоевывают уже 8 год подряд. 2 место занял "Строитель", бронза у "Электранса". Проявили себя в этом сезоне и ветераны хоккейного клуба "Мурман". На Кубке мира, который проходил в Финляндии, россияне заняли 3 место.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска, президент федерации хоккея с мячом г. Мурманска Игорь Морарь: "Мы второй год подряд на Чемпионате мира среди ветеранов занимаем призовое место. Это говорит о том, что у нас замечательные ветераны, которые передают опыт молодым поколениям, молодые ребята из спортшколы, еще двое уже рассматриваются в основную команду. Это то, о чем мы говорили, что нам понадобится 3-4 года, чтобы подготовить из мурманчан состав, идем по графику".

Сейчас у хоккеистов отпуск. Приоритетная задача - приведение в порядок полей для "ледовых баталий". За лето стадион "Строитель" подготовят к новому сезону. В планах администрации города Мурманска - продолжить реконструкцию и спортивной площадки комплекса "Авангард". Ее адаптируют для использования хоккеистами и конькобежцами.

Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорта администрации г. Мурманска Андрей Авсянкин: "Все предусмотрено проектом, будут и трибуны, и помещения для раздевалок, и для разминки спортсменов. Пока идут проектные работы, согласовываются земельные участки. Надеемся, что к сезону следующему что-то получится".





