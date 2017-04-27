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27.04.2017 11:00

Заполярные спортсмены стали победителями общекомандного зачета 8-й зимней Спартакиады учащихся России

Кирилл Коган.

Финал прошел в Уфе. Золото в дисциплине "биг-эйр" взял наш Никита Абозовик - из областной школы олимпийского резерва.
Воспитанник ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва" Никита Абозовик: "Ощущения как обычные, на таких трамплинах уже прыгал, так что уже не страшно - просто хотел побыстрее сделать трюк. Я не рассчитывал, на самом деле, на такой высокий результат, так что это было круто".
Сноуборду в школе олимпийского резерва обучают всего три года. Воспитанников 30. В планах - обновить материально-техническую базу учреждения, оборудовать собственный склон с трамплином. Сейчас занятия проходят на арендуемых площадках.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Мы сейчас при формировании бюджета на 18 год будем выходить с предложением о включении денежных средств на разработку проектно-сметной документации, район на Радищева, где здание спортшколы, там есть гора приземления, где используются трамплины для двоеборья, рядом есть тоже склон, на нем предполагаем заниматься сноубордом".
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