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27.04.2017 10:29

Губернатор Марина Ковтун представляет Мурманской областной Думе отчет о деятельности регионального правительства в 2016 году

В эти минуты начинается выступление губернатора Марины Ковтун перед депутатами Мурманской областной Думы шестого созыва с отчётом о деятельности регионального правительства за 2016 год.

В своём отчёте глава региона обозначит итоги работы по развитию экономики и инвестиционного потенциала области, повышению качества и доступности образовательных, медицинских, социальных услуг, развитию культуры и спорта, совершенствованию состояния окружающей среды как за 2016 год, так и за пять лет работы областного правительства.


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