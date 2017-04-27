В Мурманской области дан старт акции "Спасибо вам, ветераны"

Светлана Деменева.



"Спасибо вам, ветераны". Старт акции в Мурманской области. Проводят "Союз пенсионеров России" и партия "Единая Россия". В рамках проекта студенты - волонтеры помогают героям Великой Отечественной войны. Берут часть домашних забот на себя. Клавдия Николаевна сразу сказала, - в свои 90 лет всё делает сама. Но гостей приняла с радостью. Вспомнила основные вехи жизни. С 13 лет в госпитале ухаживала за ранеными бойцами. Потом приехала на Север и больше 30 лет проработала фельдшером-акушеркой в поселке Три ручья.

Председатель регионального Координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Акция очень хорошая, добрая, наполнена добрыми традициями и ветеранами. Потому, что ветеранов все меньше - мы здесь ничего не можем сделать. Но тем, кто остаются, мы можем им помочь украсить немного их праздничные дни и будни".