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27.04.2017 09:27

В Мурманской области дан старт акции "Спасибо вам, ветераны"

Светлана Деменева.


"Спасибо вам, ветераны". Старт акции в Мурманской области. Проводят "Союз пенсионеров России" и партия "Единая Россия". В рамках проекта студенты - волонтеры помогают героям Великой Отечественной войны. Берут часть домашних забот на себя. Клавдия Николаевна сразу сказала, - в свои 90 лет всё делает сама. Но гостей приняла с радостью. Вспомнила основные вехи жизни. С 13 лет в госпитале ухаживала за ранеными бойцами. Потом приехала на Север и больше 30 лет проработала фельдшером-акушеркой в поселке Три ручья.
Председатель регионального Координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Акция очень хорошая, добрая, наполнена добрыми традициями и ветеранами. Потому, что ветеранов все меньше - мы здесь ничего не можем сделать. Но тем, кто остаются, мы можем им помочь украсить немного их праздничные дни и будни".
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