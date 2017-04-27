На базе отдела специального назначения "Айсберг" УФСИН по Мурманской области прошла традиционная военно-патриотическая игра "Северный Рубеж"

Андрей Зайцев.



"Северный Рубеж". Военно-патриотическая игра - современный вариант "Зарницы" - на базе отдела специального назначения "Айсберг" УФСИН России по Мурманской области. Участники - ребята из подшефных и кадетских классов. Всего 4 команды будущих защитников Родины. Задания - стрельба из пневматических винтовок, оказание помощи раненому, метание гранаты на точность, облачение в химзащиту, наладка работы полевого телефона. Участие в игре принял и патриотический клуб "Рать", созданный сотрудниками УФСИН, душой болеющими за дело воспитания молодёжи.

Начальник УФСИН по Мурманской области Евгений Шихов: "Данной работе уделяется очень много внимания. Мы участвуем во всех мероприятиях. У нас много совместных планов как с городом, так и с областью".